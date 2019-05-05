Медведев: фильм о победе «Зенита» мог бы называться «Дорога к чемпионству»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал идею снять фильм о чемпионстве команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы ещё в процессе празднования, но вашу идею я услышал. Фильм мог бы называться «Дорога к чемпионству». Тем более «Зенит-ТВ» снимал команду весь сезон. Есть много фото- и видеоматериала. Повод заслуживает увековечивания и в киноформе», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

В последних трёх турах этого сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).