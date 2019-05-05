Агуэро снялся в клипе аргентинской поп-певицы

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро снялся в новом клипе аргентинской поп-певицы Мартины Штоссель.

Ролик с участием звёздного игрока «горожан», опубликованный на YouTube 2 мая, собрал уже почти 4 млн просмотров.

Видео доступно на канале TINI в YouTube.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Агуэро забил 20 голов и отдал 8 результативных передач в 31-м матче. Аргентинец занимает третье место в гонке бомбардиров турнира, которую возглавляет хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах (22).

Завтра, 6 мая, «Манчестер Сити» проведёт матч 37-го тура с «Лестер Сити». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 22:00 мск.

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