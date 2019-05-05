Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»

ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский.

По его информации, повреждение 30-летний бек «армейцев» получил на разминке перед игрой 27-го тура чемпионата России с «Динамо». Игрок должен был выйти в стартовом составе команды на игру, однако из-за травмы в основе его заменил Георгий Щенников.

Напомним, в конце февраля 2018 года Васин получил разрыв крестообразных связок колена. Вернулся на поле он только 20 апреля нынешнего года в игре с «Локомотивом». После игры с «железнодорожниками», где он провёл на поле 45 минут, он принял участие во встречах с «Анжи» и «Краснодаром», которые он отыграл полностью.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 4-е место с 44 очками в активе.