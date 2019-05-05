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«Дженоа» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А

«Дженоа» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Дженоа» и «Рома» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Паоло Сильвио Маццолени.

Счёт был открыт на 82-й минуте. Автором гола стал Стефан Эль-Шаарави, которому ассистировал Эдин Джеко. В компенсированное время генуэзцев спас от поражения Кристиан Ромеро с паса Мигела Велозу. Хозяева могли вырвать победу, но на 96-й минуте Антонио Санабрия не реализовал 11-метровый.

«Рома», набрав 59 очков, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Дженоа» (36) — на 16-м месте.

В следующем туре «Рома» на своём поле сыграет с «Ювентусом». Матч состоится 12 мая. «Дженоа» предстоит гостевая игра с «Аталантой», которая пройдёт 11 мая.

Италия - Серия А. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Дженоа
Генуя
1 : 1
Рома
Рим
0:1 – Эль-Шаарави – 82, 1:1 – Ромеро – 90+1
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