«Дженоа» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Дженоа» и «Рома» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Паоло Сильвио Маццолени.

Счёт был открыт на 82-й минуте. Автором гола стал Стефан Эль-Шаарави, которому ассистировал Эдин Джеко. В компенсированное время генуэзцев спас от поражения Кристиан Ромеро с паса Мигела Велозу. Хозяева могли вырвать победу, но на 96-й минуте Антонио Санабрия не реализовал 11-метровый.

«Рома», набрав 59 очков, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Дженоа» (36) — на 16-м месте.

В следующем туре «Рома» на своём поле сыграет с «Ювентусом». Матч состоится 12 мая. «Дженоа» предстоит гостевая игра с «Аталантой», которая пройдёт 11 мая.