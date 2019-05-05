«Спортинг» разгромил «Белененсеш» в Примейре со счётом 8:1

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» проиграл «Спортингу» со счётом 1:8. Встреча состоялась в Оэйраше на стадионе «Насьонал».

Счёт на 10-й минуте открыл Рафаэл. Перед самым свистком на перерыв преимущество гостей увеличил Луис Феллипе. На 61-й минуте Лика сократил разрыв в счёте. Впрочем, уже через четыре минуты статус-кво восстановил Неманья Гудель. На 70-й минуте счёт до крупного довёл Бруну Фернандеш, который реализовал пенальти. Через пять минут Фернандеш забил пятый гол, оформив дубль. На 77-й минуте отличился Бас Дост, а ещё через семь минут Фернандеш оформил хет-трик. Точку на 90-й минуте поставил Идрисса Думбия.

«Спортинг», набрав 73 очка, остался на третье место в турнирной таблице Примейры. «Белененсеш» (40) — на 9-м месте.