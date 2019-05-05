Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спортинг» разгромил «Белененсеш» в Примейре со счётом 8:1

«Спортинг» разгромил «Белененсеш» в Примейре со счётом 8:1
Футбол / Прочие турниры

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» проиграл «Спортингу» со счётом 1:8. Встреча состоялась в Оэйраше на стадионе «Насьонал».

Счёт на 10-й минуте открыл Рафаэл. Перед самым свистком на перерыв преимущество гостей увеличил Луис Феллипе. На 61-й минуте Лика сократил разрыв в счёте. Впрочем, уже через четыре минуты статус-кво восстановил Неманья Гудель. На 70-й минуте счёт до крупного довёл Бруну Фернандеш, который реализовал пенальти. Через пять минут Фернандеш забил пятый гол, оформив дубль. На 77-й минуте отличился Бас Дост, а ещё через семь минут Фернандеш оформил хет-трик. Точку на 90-й минуте поставил Идрисса Думбия.

«Спортинг», набрав 73 очка, остался на третье место в турнирной таблице Примейры. «Белененсеш» (40) — на 9-м месте.

Португалия - Примейра. 32-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Белененсеш
Лиссабон
1 : 8
Спортинг
Лиссабон
0:1 – Рафаэл – 10, 0:2 – Феллипе – 45+1, 1:2 – Лика – 61, 1:3 – Гудель – 65, 1:4 – Фернандеш – 70 (пен), 1:5 – Фернандеш – 75, 1:6 – Дост – 77, 1:7 – Фернандеш – 84, 1:8 – Думбия – 90
Удаления: Муриэл, 21 – нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент