Глушенков: сезон получился вот таким, в следующем покажем, что такое «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков рассказал, в каком настрое команда подходила к игре 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Тяжело ли было настроиться на «Урал» в эмоциональном плане? Тяжело нам было после ничьей с «Рубином». За неделю ребята пришли в хорошее состояние. Все были готовы обыграть «Урал». Это была очень важная игра, потому что мы боремся за попадание в еврокубки. Конечно, хочется играть в Лиге чемпионов. Мы провели ряд плохих матчей и усложнили себе ситуацию. 5-е место, конечно, не наше. Наше место — минимум в тройке, но должны всегда стараться быть первыми! Мы — «Спартак»! В этом сезоне, к сожалению, получилось вот так. В следующем сезоне мы покажем, что такое „Спартак“, — цитирует Глушенкова Sport24.