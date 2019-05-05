«Наполи» вырвал победу в игре с «Кальяри» на 90+7-й минуте

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Кальяри». Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Итоговый счёт игры — 2:1 в пользу хозяев.

Первыми в матче забили гости. На 63-й минуте форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти поразил ворота, которые защищал Алекс Мерет, после передачи Николо Бареллы. Отыграться хозяева смогли лишь на 85-й минуте. Гол на счету Дриса Мертенса. Результативную передачу на бельгийца отдал Фаузи Гулам. Победный мяч был забит хозяевами на 90+7-й минуте. Лоренцо Инсинье реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Артура Ионицэ. Сам молдаванин был удалён с поля.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» по-прежнему занимает 2-е место. Команда Карло Анчелотти имеет в активе 73 очка. «Кальяри», набрав 40 очков, располагается на 12-м месте. В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях со СПАЛом, а «Кальяри» будет принимать «Лацио».