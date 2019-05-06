Жардим: у «Монако» был шанс поставить точку в игре с «Сент-Этьеном»

Главный тренер «Монако» Леонардо Жардим прокомментировал результат матча 35-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном». Игра проходила на стадионе «Луи II». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:2.

«Исход матча не решился только в моменте, когда Балло-Туре срезал мяч в свои ворота, несколькими минутами ранее у нас были шансы оградить себя от опасности.

«Сент-Этьен» — команда, у которой собраны сильные игроки в полузащите. Во втором тайме было сложнее играть против соперника с высококлассными исполнителями. Первый тайм был насыщен борьбой, так как «Сент-Этьен» играет в зоне еврокубков, а мы стараемся сохранить своё место в Лиге 1. Обе команды преследовали свои цели.

Сложно принять такой исход, потому что у нас был шанс поставить точку в этой встрече, но мы отдали инициативу сопернику. Таков футбол, теперь нужно подумать о том, как заработать очки в следующих встречах», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Сент-Этьен» занимает 3-е место, имея в активе 62 очка. «Монако» расположился на 17-м месте. В активе команды Леонарду Жардима 33 очка.