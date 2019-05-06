Янг: борьба за топ-4 – это не то, что должны обсуждать в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал результат матча 37-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилд Таун» (1:1).

«Знали, что «МЮ» для попадания в Лигу чемпионов нужна помощь других команд, но нам нужно было сначала помочь себе самим, и мы этого не сделали. Мы сыграли вничью, но это ощущается как поражение.

Мы играли не так, как должны, поэтому команда и находится на своём месте в таблице. Это очень сильный удар для клуба вроде «Манчестер Юнайтед». Борьба за топ-4 – это не то, что должны обсуждать в этом клубе, мы хотим трофеев и титулов», — приводит слова Янга BBC.

«Манчестер Юнайтед», набрав 66 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, потеряв все шансы пробиться в первую четвёрку и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

В следующем туре «МЮ» дома сыграет с «Кардифф Сити». Матч состоится 12 мая.