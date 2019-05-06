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Мората ошибочно поздравил Кэхилла с завершением карьеры

Мората ошибочно поздравил Кэхилла с завершением карьеры
Футбол / Англия

Нападающий «Челси» Альваро Мората, в настоящий момент выступающий за мадридский «Атлетико» на правах аренды, ошибочно воспринял новость об уходе из лондонского клуба защитника и капитана команды Гари Кэхилла, сообщает Onefootball.com.

Испанский футболист, узнав об уходе 33-летнего англичанина, решил, что тот завершает карьеру. В связи с этим Альваро поздравил своего бывшего партнёра по команде.

«Поздравляю тебя с твоей потрясающей карьерой. Было наслаждением играть с тобой в одной команде», — написал Мората.

Вскоре ошибку форварда заметил его соотечественник и экс-партнёр по «Челси» Маркос Алонсо, поправивший его в комментариях: «Он не завершает карьеру, брат».

Кэхилл защищает цвета «Челси» с 2012 года. В составе лондонцев защитник завоевал семь трофеев, среди которых два титула чемпиона Англии, два Кубка страны, Кубок лиги, а также трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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