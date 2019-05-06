Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хендерсон: «Ливерпуль» заслуживает чего-то по итогам этого сезона

Хендерсон: «Ливерпуль» заслуживает чего-то по итогам этого сезона
Футбол / Англия

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мыслями о концовке нынешнего сезона, а также оценил выступление команды в предыдущих матчах.

«Мы отдавали себя игре на протяжении всего сезона. Думаю, мы заслуживаем чего-то по его итогам. Нам остаётся лишь продолжать идти вперёд, биться до последней минуты и смотреть, что случится дальше. Мы верим друг в друга – и неважно, кто выходит в старте, а кто на замену. Я не мог бы просить парней о большем – каждый игрок провёл этот сезон на фантастическом уровне», — приводит слова Хендерсона This Is Anfield.

Завтра, 7 мая, «Ливерпулю» предстоит провести на своём поле ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». Первая встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:0. 12 мая мерсисайдцы примут «Вулверхэмптон» в заключительном туре английской Премьер-лиги.

Гюндоган: «Ливерпуль» может завоевать несколько трофеев в ближайшие годы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент