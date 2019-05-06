Хендерсон: «Ливерпуль» заслуживает чего-то по итогам этого сезона

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мыслями о концовке нынешнего сезона, а также оценил выступление команды в предыдущих матчах.



«Мы отдавали себя игре на протяжении всего сезона. Думаю, мы заслуживаем чего-то по его итогам. Нам остаётся лишь продолжать идти вперёд, биться до последней минуты и смотреть, что случится дальше. Мы верим друг в друга – и неважно, кто выходит в старте, а кто на замену. Я не мог бы просить парней о большем – каждый игрок провёл этот сезон на фантастическом уровне», — приводит слова Хендерсона This Is Anfield.



Завтра, 7 мая, «Ливерпулю» предстоит провести на своём поле ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». Первая встреча завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:0. 12 мая мерсисайдцы примут «Вулверхэмптон» в заключительном туре английской Премьер-лиги.

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