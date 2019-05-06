Бышовец: в Лиге чемпионов «Краснодар» будет перспективнее ЦСКА

Бывший наставник «Локомотива» и «Динамо», заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отметил, что на данный момент «Краснодар» перспективнее московского ЦСКА.



«Сегодня „Краснодар“ выглядит надежнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определенные проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.



»Краснодар" в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола — «Краснодар» перспективнее", — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Серафимой Свердловой.

После 27 туров «Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 очков. ЦСКА (45) — на 4-м месте.