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Бышовец: в Лиге чемпионов «Краснодар» будет перспективнее ЦСКА

Бышовец: в Лиге чемпионов «Краснодар» будет перспективнее ЦСКА
Футбол / РПЛ

Бывший наставник «Локомотива» и «Динамо», заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отметил, что на данный момент «Краснодар» перспективнее московского ЦСКА.

«Сегодня „Краснодар“ выглядит надежнее, чем ЦСКА. У москвичей есть определенные проблемы с составом, в команде много неопытных игроков, есть травмы у отдельных футболистов. У ЦСКА потенциал резерва достаточный, но хватит ли игрокам опыта? Это вопрос.

»Краснодар" в этом году выглядит как команда, способная достичь большего, чем розыгрыш Лиги Европы. В интересах отечественного футбола — «Краснодар» перспективнее", — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Серафимой Свердловой.

После 27 туров «Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 очков. ЦСКА (45) — на 4-м месте.

Бышовец: «Локомотив» имел преимущество в средней линии, благодаря чему и победил
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