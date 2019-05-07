Желсон Фернандеш предложил наказывать техническим поражением за расизм

Полузащитник «Айнтрахта» Желсон Фернандеш предложил свою меру наказания за проявление расизма на футбольном поле.

«В случае расистских инцидентов нужно немедленно прекращать игру, как того требует президент ФИФА Джанни Инфантино. Я бы пошёл дальше, для этого клуба должно быть техническое поражение. Тогда болельщики дважды подумали бы, оскорблять ли кого-то. И многие клубы сделали бы больше, чтобы этого не произошло», — цитирует швейцарского полузащитника Blick.

Также он рассказал о случаях проявления расизма.

«После моей красной карточки против «Шальке» кто-то написал мне в «Инстаграм»: «Ты сын обезьяны. Я надеюсь, что кто-то закончит твою карьеру. Ты не совсем швейцарец, грёбаный беженец, сын обезьяньей шлюхи!» В Италии я тоже испытал это на собственной шкуре.

Что случилось? Когда я играл за «Верону» в Кьево, поцарапали мою машину, написали на ней «негр» и разбили её. Нагадили перед моей дверью. Затем перевёз свою бывшую подругу в безопасное место в Швейцарии. Такие вещи вы не хотите испытывать как футболист и как личность», — отметил Фернандеш.