Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим в апреле

Болельщики «Уфы» признали нападающего команды Сильвестра Игбуна лучшим футболистом в составе своего клуба в апреле. Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, в голосовании форвард набрал 59,8% голосов. В прошлом месяце 28-летний игрок сыграл четыре матча в РПЛ, в которых отметился четырьмя голами.

Вторым стал полузащитник Кэтэлин Карп (11,1%), третью позицию занял голкипер Александр Беленов​ (7,7%).

Подопечные Вадима Евсеева после 27 туров Российской Премьер-Лиги занимают в турнирной таблице 14-е место, набрав 26 очков. В следующем туре «Уфа» 12 мая на выезде сыграет против «Спартака».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».