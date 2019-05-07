Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о перспективах российского арбитра Анастасии Пустовойтовой судить матчи РПЛ или ФНЛ. Ранее она получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».

«Всё, что зависит от меня и департамента, мы сделали. Одни плюсы, которые пошли в копилку Насти: мы привлекали её к работе в ПФЛ, также она работала на кубке ФНЛ на Кипре. Помимо этого она сдала полностью мужской тест на сборах, она прогрессирует. Говорить о РПЛ пока рано, но если всё будет идти хорошо, то на следующий год мы внесём её в список арбитров, которые могут судить в ФНЛ. Мужской футбол быстрее, чем женский, и женщина не всегда может успеть, но если всё получится, то я был бы только рад», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.