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«Уфа» получила предложения по четырём футболистам

«Уфа» получила предложения по четырём футболистам
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» получила предложения по четырём игрокам. К нападающему Сильвестру Игбуну проявляет интерес европейский клуб из лиги, не входящей в топ-5. Также клуб может покинуть румын Йонуц Неделчару, который в этом сезоне провёл 23 игры за «Уфу» и отметился забитым мячом.

Об интересе «Локомотива» к Дмитрию Живоглядову, а также планах «Зенита» по возвращению Даниила Кругового «Чемпионат» уже сообщал.

Ранее стало известно, что болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим футболистом в составе своего клуба в апреле. В прошлом месяце 28-летний игрок сыграл четыре матча в РПЛ, в которых отметился четырьмя голами. Всего в нынешнем сезоне Игбун провёл в Премьер-Лиге 24 матча и забил 9 мячей.

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим в апреле
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