«Уфа» получила предложения по четырём футболистам

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» получила предложения по четырём игрокам. К нападающему Сильвестру Игбуну проявляет интерес европейский клуб из лиги, не входящей в топ-5. Также клуб может покинуть румын Йонуц Неделчару, который в этом сезоне провёл 23 игры за «Уфу» и отметился забитым мячом.



Об интересе «Локомотива» к Дмитрию Живоглядову, а также планах «Зенита» по возвращению Даниила Кругового «Чемпионат» уже сообщал.

Ранее стало известно, что болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим футболистом в составе своего клуба в апреле. В прошлом месяце 28-летний игрок сыграл четыре матча в РПЛ, в которых отметился четырьмя голами. Всего в нынешнем сезоне Игбун провёл в Премьер-Лиге 24 матча и забил 9 мячей.