Пакета дисквалифицирован до конца сезона

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета дисквалифицирован на три матча итальянской Серии А за удар арбитра, сообщается на официальном сайте турнира.



Напомним, инцидент произошёл в матче 35-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Болонья» (2:1). На 74-й минуте главный арбитр встречи Марко Ди Белло показал жёлтую карточку Пакете, после чего бразильский хавбек вспылил и ударил судью по рукам. После этого рефери показал вторую жёлтую карточку и удалил игрока «Милана» с поля.



Таким образом, Пакета не сможет помочь «Милану» в матчах с «Фиорентиной», «Фрозиноне» и СПАЛом. Напомним, миланский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и борется за путёвку в Лигу чемпионов.



Пакета перешёл в «Милан» из «Фламенго» в январе текущего года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 13 матчах за миланский клуб в чемпионате Италии, забил гол и отдал 2 результативные передачи.

«Милан» обыграл «Болонью» в домашнем матче Серии А