Уорнок: Сала забил бы эти 10 голов, которые спасли бы «Кардифф» от вылета из АПЛ

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок отметил, что нападающий Эмилиано Сала, погибший при крушении самолёта, мог помочь валлийскому клубу избежать вылета из английской Премьер-лиги.



«Сала забил бы эти 10 голов, которые позволили бы нам остаться в английской Премьер-лиге. Но, к сожалению, Эмилиано потерял свою жизнь», — приводит слова Уорнока Marca.



28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

«Кардифф» вылетел из английской Премьер-лиги