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Уорнок: Сала забил бы эти 10 голов, которые спасли бы «Кардифф» от вылета из АПЛ

Уорнок: Сала забил бы эти 10 голов, которые спасли бы «Кардифф» от вылета из АПЛ
Футбол / Англия

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок отметил, что нападающий Эмилиано Сала, погибший при крушении самолёта, мог помочь валлийскому клубу избежать вылета из английской Премьер-лиги.

«Сала забил бы эти 10 голов, которые позволили бы нам остаться в английской Премьер-лиге. Но, к сожалению, Эмилиано потерял свою жизнь», — приводит слова Уорнока Marca.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

«Кардифф» вылетел из английской Премьер-лиги
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