Ориги: хотели обыграть «Барселону» ради наших травмированных игроков

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). В этой встрече Ориги стал автором дубля.

«Главное — это команда. Мы боролись. Знали, что матч будет особенным. Хотели сделать это ради наших травмированных. Это сложно описать», — приводит слова Ориги пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.



Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют амстердамский «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур», которые проведут свою игру сегодня, 8 мая. Первый матч в Лондоне завершился победой амстердамцев со счётом 1:0.