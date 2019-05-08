Караваев: хочется, чтобы Кокорина и Мамаева выпустили и всё закончилось

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал о своей жизни в Нидерландах, а также поделился мнением о ситуации с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которые содержатся в СИЗО «Бутырка».

«Всегда вспоминаю про разделение мусора в Европе: картон в одну урну, пластик — в другую, стекло — в третью. Здесь всё чётко по правилам. За этим очень строго следят, и, по-моему, меня один раз штрафовали. Не особо большой штраф был. Точно сумму не вспомню.



Как идеально провести выходные в Голландии? Съездить в Амстердам, в Гаагу, где есть море, или доехать до Германии, в Дюссельдорф. Погулять там, посмотреть достопримечательности. Здесь всё очень близко — из одного конца Голландии в другой можно доехать за несколько часов. Бывает, остаюсь в Арнеме, идём с ребятами из команды на барбекю, жарим мясо.



В нашей команде из иностранцев о ситуации с Кокориным и Мамаевым знает только Алекс Бюттнер, который раньше играл с Александром за «Динамо». Он очень удивился и был разочарован, когда узнал о случившемся. А в прессе никаких новостей не видел, да и в команде это не обсуждается.



Какое у меня отношение к ситуации? Естественно, это неприятно. Хочется, чтобы ребят выпустили на свободу и всё поскорее закончилось», — приводят слова Караваева «Известия».