Костакурта: на «Энфилде» явно есть что-то особенное

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«На «Энфилде» явно есть что-то особенное. Камбэки происходят не только здесь, но в стенах этого стадиона есть что-то, формирующее определённых игроков. Я имею в виду Ориги, которого в прошлом сезоне отправили в аренду в Германию», — приводит слова Костакурты Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что победу английскому клубу принесли голы Дивока Ориги и Жоржиньо Вейналдума, которые оформили по дублю.

«Ливерпуль» победил «Барселону» по сумме двух встреч со счётом 4:3. В финале мерсисайдцы сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).