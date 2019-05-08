Семак: надеюсь, Кокорина выпустят, и он подпишет новый контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о приговоре, который сегодня, 8 мая, будет вынесен нападающему команды Александру Кокорину.

«Что касается приговора, я жду адекватного решения. В моём понимании адекватное решение – выпустить из зала суда. У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить или я не могу понять, за что они сидят столько времени в следственном изоляторе. Не могу понять, почему огромное число следователей не могут за полгода разобраться с, на мой взгляд, элементарным делом, где всё видно и понятно. Можно было разобраться и по закону сразу же предъявить обвинение. То, которое созревало и которое есть – «Хулиганство по сговору», мне смешно. Забавно смотреть и слушать. Не понимаю, кому и зачем это нужно.

Я надеюсь, во-первых, его выпустят, во-вторых, что он подпишет контракт с нашим клубом. Мне бы этого очень хотелось, а что касается его возможностей, будем смотреть по тому, насколько быстро он будет набирать форму. Думаю, за несколько месяцев он бы мог выйти на хороший функциональный уровень.

Не участвую в переговорах о том, сколько нужно платить, это прерогатива клуба. В моём понимании все игроки должны зарабатывать деньги, и должен вноситься определённый пункт по количеству игрового времени, которое он проводит на футбольном поле», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».