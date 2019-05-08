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Адиев дисквалифицирован на два матча Премьер-Лиги

Адиев дисквалифицирован на два матча Премьер-Лиги
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча Премьер-Лиги за оскорбление судей после игры 27-го тура с «Енисеем» (1:3). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«После матча Адиев позволил себе оскорбительные выражения в адрес судей, которые он высказал резервному арбитру. Он дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Таким образом, специалист не сможет находиться на тренерской скамейке на ближайших матчах махачкалинской команды с «Арсеналом» (10 мая) и «Рубином» (10 мая). «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 очками в активе.

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