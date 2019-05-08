Хабиб — о победе «Ливерпуля»: если у вас нет духа, тогда они идут к вам

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Если у вас нет духа, тогда они идут к вам», – написал Нурмагомедов в сторис своего «инстаграма», прикрепив видео празднующих победу Юргена Клоппа и Мохамеда Салаха.

Напомним, что победу английскому клубу принесли голы Дивока Ориги и Жоржиньо Вейналдума, которые оформили по дублю. «Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече.



«Ливерпуль» победил «Барселону» по сумме двух встреч со счётом 4:3. В финале мерсисайдцы сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).