Как Кокорина и Мамаева приговорили к колонии общего режима. Главные фото из суда

Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые обвинялись в избиении нескольких человек в Москве.

Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Напомним, Александр Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

Главные фотографии с судебного заседания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.