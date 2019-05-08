«Спорт-Ин»: вопрос с «Балтикой» и «Мордовией» решится в суде

Глава пресс-службы «Спорт-Ин» Александр Богомолов подтвердил информацию об исках к «Балтике» и «Мордовии» за плату аренды домашних стадионов.



«Сумма иска к «Мордовии» составляет 6,87 млн рублей, а к «Балтике» 24,385 млн рублей. Не располагаю информацией о том, выходили ли уже клубы на связь. Также не могу сказать, будут помогать им регионы или нет. Какие могут быть санкции? Решит суд», — сказал Богомолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, что калининградский и саранский стадионы входят в число арен, которые были построены специально для проведения ЧМ-2018. На остальных стадионах также проводятся футбольные матчи, но задолженностей у других клубов нет.



Стадион «Калининград» вмещает 35 016 зрителей. Стоимость его строительства составила 17,75 млрд рублей. «Мордовия Арена» обошлась в 16,5 млрд рублей. Стадион вмещает 44 442 зрителя.