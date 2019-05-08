Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Для капитана «Барселоны» Лионеля Месси проигрыш (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» не стал последней неприятностью вчерашним вечером, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, по окончании встречи аргентинский форвард был вынужден пройти допинг-контроль. Однако данная процедура задержалась на два часа. Команда не стала дожидаться своего лидера и отправилась на автобусе в аэропорт Ливерпуля без него. В итоге 31-летний нападающий вынужден был добираться в аэропорт самостоятельно.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за «Барселону» 47 матчей, забил 48 мячей и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. За первую команду каталонского клуба игрок выступает с 2005 года.