Джикия — лучший игрок «Спартака» в апреле

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком команды в апреле, сообщает официальный сайт клуба.

В голосовании болельщиков 25-летний игрок опередил Романа Зобнина и Айртона Лукаса, которые стали соответственно вторым и третьим. Победитель набрал 41% всех голосов. Результат Зобнина — 15%, Айртона — 9%.

В апреле Джикия сыграл в составе «Спартака» 4 матча. Результативными действиями в этих играх он не отметился.

Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Джикии 32 сыгранных матча и 2 результативных удара. В «Спартак» футболист перешёл в январе 2017 года из «Амкара». Его трансфер обошёлся столичному клубу в € 2,35 млн. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость защитника составляет € 6 млн.