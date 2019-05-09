Ф. Де Йонг: думаю, все получили удовольствие от того, что сделал «Аякс» в ЛЧ

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

«Думаю, с игрой, которую «Аякс» демонстрировал на протяжении всего турнира и в первом тайме сегодняшнего матча, мы заслуживали путевки в финал. Однако надо сказать, что «Тоттенхэм» своей игрой во втором тайме тоже её заслужил.

Думаю, все получили удовольствие от того, что мы сделали в этой Лиге чемпионов, это была словно сказка. К сожалению, конец не получился счастливым. Очень обидно отдать путевку финал в последние несколько секунд.

Это третье противостояние, когда мы победили на выезде, но не сумели выиграть дома. Честно говоря, я не знаю, в чём причина. Мы всегда стараемся играть одинаково: дома и на выезде. Если бы мы продолжили играть так, как играли сегодня в первом тайме, то точно победили бы», — приводит слова де Йонга пресс-служба УЕФА.

В первом матче в Лондоне «Аякс» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0. В другом полуфинале «Ливерпуль» оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0).