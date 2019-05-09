«Ливерпуль» предложит Ориги новый контракт

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, ставший автором дубля во втором матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), заключит новое соглашение с клубом, сообщает The Independent. По информации издания, главный тренер команды Юрген Клопп доволен работой бельгийца на тренировках и предпочёл его Даниэлю Старриджу и Шердану Шакири. Ранее заинтересованность в приобретении Дивока проявляли «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».

Контракт Ориги истекает летом 2020 года. В текущем сезоне во всех соревнованиях он провёл 20 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хоттспур». Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В АПЛ за тур до окончания чемпионата «Ливерпуль» на один балл отстаёт от «Манчестер Сити».