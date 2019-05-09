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«Молодёжка» «Локо» одолела «Рубин» и поднялась с 7-го на 4-е место в таблице

«Молодёжка» «Локо» одолела «Рубин» и поднялась с 7-го на 4-е место в таблице
Футбол / РПЛ

В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Железнодорожники» вышли вперёд на 54-й минуте игры усилиями нападающего Тимура Сулейманова. Спустя девять минут полузащитник Николай Титков удвоил преимущество хозяев. Под занавес встречи, на 84-й минуте, хавбек «Рубина» Александр Циберкин сократил отставание своей команды, однако до конца матча гости не сумели сравнять счёт.

«Локомотив», набрав 53 очка, поднялся с седьмого места в турнирной таблице молодёжного первенства на четвёртое, обойдя «Краснодар», «Зенит» и «Арсенал». Отставание «железнодорожников» от «Динамо» и «Спартака», занимающих вторую и третью строчки, составляет одно очко. «Рубин» (33) – 10-й.

Россия - Молодёжное первенство. 28-й тур
09 мая 2019, четверг. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
2 : 1
Рубин-мол.
Казань
1:0 – Сулейманов – 53, 2:0 – Титков – 63, 2:1 – Циберкин – 84
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