«Молодёжка» «Локо» одолела «Рубин» и поднялась с 7-го на 4-е место в таблице

В матче 28-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



«Железнодорожники» вышли вперёд на 54-й минуте игры усилиями нападающего Тимура Сулейманова. Спустя девять минут полузащитник Николай Титков удвоил преимущество хозяев. Под занавес встречи, на 84-й минуте, хавбек «Рубина» Александр Циберкин сократил отставание своей команды, однако до конца матча гости не сумели сравнять счёт.



«Локомотив», набрав 53 очка, поднялся с седьмого места в турнирной таблице молодёжного первенства на четвёртое, обойдя «Краснодар», «Зенит» и «Арсенал». Отставание «железнодорожников» от «Динамо» и «Спартака», занимающих вторую и третью строчки, составляет одно очко. «Рубин» (33) – 10-й.