Источник: экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака

Бывшая жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова была замечена в изменах футболисту. Об этом сообщает Star Hit.

По информации источника, в начале мая Дарья отправилась на отдых в Дубай со своим другом Геннадием Удуняном — адвокатом, представляющим интересы чиновника Минпромторга Дениса Пака, который стал одним из фигурантов дела с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Пара свои отношения не афиширует. Удунян состоит в браке, с женой он воспитывает двух сыновей.

Напомним, Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. В начале февраля их развод был оформлен официально. Суд обязал футболиста выплатить бывшей жене в качестве алиментов треть от своих доходов.