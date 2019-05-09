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«Челси» — «Айнтрахт»: Азар и Жиру начнут встречу в старте, Педро — на скамейке

«Челси» — «Айнтрахт»: Азар и Жиру начнут встречу в старте, Педро — на скамейке
Футбол / Лига Европы

Тренерские штабы лондонского «Челси» и «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне определились со стартовыми составами на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

«Челси»: Кепа, Эмерсон, Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Ковачич, Азар, Жиру, Виллиан.

Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Алонсо, Кэхилл, Баркли, Игуаин, Педро.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Фалетт, Абрахам, да Коста, Костич, Хасебе, Роде, Гачинович, Ребич, Йович.

Запасные: Реннов, Чэндлер, Н’Дика, де Гузман, Фернандеш, Пасьенса, Аллер.

Матч «Челси» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 9 мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра команд прошла в Германии 2 мая и закончилась вничью — 1:1.

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