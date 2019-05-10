Обамеянг: «Арсенал» извлёк уроки из прошлого сезона и вышел в финал

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал выездную победу в ответном матче полуфинала Лиги Европы с «Валенсией» (4:2). По итогам двух встреч «канониры» вышли в финал турнира.

«Эта победа многое значит для меня. Думаю, мы извлекли уроки из прошлого сезона. В этом сезоне мы не стали допускать тех же ошибок и вышли в финал», — приводит слова Обамеянга пресс-служба УЕФА со ссылкой на эфир телеканала BT Sport.

В ответной встрече Пьер-Эмерик оформил хет-трик. В первой игре он записал в актив один мяч.

В финале Лиги Европы «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Челси» (Лондон) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Встреча состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» 29 мая и начнётся в 14:00 мск.