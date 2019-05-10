Эмери: играть в финале Лиги Европы очень нелегко

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Валенсией» (4:2) в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

«Очень горжусь футболистами и болельщиками «Арсенала». Игроки сделали всё, что было в их силах. Можем гордиться «Арсеналом».

Знали, что должны были сохранять спокойствие после первого гола «Валенсии»и контролировать эмоции. Им нелегко забить четыре гола так как они хорошо организованы.

Предыдущие победы в Лиге Европы? Этот опыт может пригодится в настоящем. Играть в финале очень нелегко. Мы использовали свою возможность пройти туда, очень этому рады», — цитирует испанского специалиста BBC.

Для Эмери предстоящий финал Лиги Европы станет четвёртым в карьере, ранее подобное не удавалось ни одному специалисту. Напомним, Эмери три раза подряд участвовал в главном матче турнира вместе с «Севильей» (2014, 2015, 2016). Во всех случаях его команда одерживала победу.

В финале Лиги Европы «Арсенал» встретится с победителем противостояния «Челси» (Лондон) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Встреча состоится в Баку на стадионе «Олимпийский» 29 мая и начнётся в 14:00 мск.