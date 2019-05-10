Президент «Ростова» обратился к болельщикам

«Ростов» опубликовал заявление президента клуба Арташеса Арутюнянца, который обратился к болельщикам донской команды.

«Уважаемые болельщики, дорогие друзья! 10 мая исполнилось 89 лет со дня первого достоверного упоминания о нашем клубе. Каждая подобная дата – повод вспомнить прошлое и задуматься о будущем «Ростова». За долгие годы нашей богатой истории «Ростов» прошел путь от простой заводской команды до клуба, который знают не только в России, но и остальном мире. С каждым годом армия наших болельщиков стремительно растет и я уверен, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем.



«Ростов» славится своим несгибаемым характером, своим гостеприимством для тех, кто становится частью нашей жёлто-синей семьи, и мы искренне верим, что главные победы нашего клуба еще впереди. Мы гордимся тем, что представляем наш славный город в премьер-лиге российского футбола, а впереди у «Ростова» много новых целей и задач, которые мы будем ставить и решать вместе с вами – лучшими болельщиками России, которые всегда с нами. С праздником, жёлто-синие! Мы — «Ростов» — клуб, который дорог каждому из нас!» — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.