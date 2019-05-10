Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чеферин: зрелище, которое мы видели на этой неделе, войдёт в историю футбола

Чеферин: зрелище, которое мы видели на этой неделе, войдёт в историю футбола
Футбол / Лига чемпионов

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился впечатлениями от полуфиналов Лиги чемпионов, отметив «непредсказуемость футбола» в прошедших противостояниях «Ливерпуля» и «Барселоны», а также «Тоттенхэма» и «Аякса».

«Нет ничего лучше, чем драма и волнение во время крупного футбольного события. И зрелище, которое мы видели на этой неделе, войдёт в историю футбола. Футбол обладает непреходящей способностью возбуждать сердца людей и вызывать моменты непревзойдённых эмоций — и фантастические матчи в Ливерпуле и Амстердаме дали достаточное доказательство великолепной непредсказуемости игры.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заслуживают самой высокой похвалы за то, как они преодолели фору в три мяча. Достижения двух команд показали, что в нашей прекрасной игре возможно всё", — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финале Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент