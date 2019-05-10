Федотов — о судействе матча с «Уралом»: опять на авансцену вышли ребята в чёрном

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судей в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.



«На мой взгляд, в таких погодных условиях получилась очень интересная и динамичная игра. Обилие голевых моментов с нашей стороны, также были шансы у соперника. Думаю, мы были острее, у нас было больше стопроцентных возможностей. Опять пропустили нелепейший гол, автогол получается. Но нашли в себе силы, вышли вперёд.



И опять на авансцену вышли эти ребята в чёрных майках. Это уже просто беспредел – по-другому никак назвать нельзя. Очевидный чисто выигранный мяч – это раз, переигранное время – это два. Переигранное время – это ещё на усмотрение судьи, но штрафной был придуман.



В результате мы лишились очень важных двух очков. Ребята их заслужили потом и кровью, пролитыми на футбольном поле. Очень обидно. Мне очень сложно парням смотреть в глаза после того, что происходят такие вещи в исполнении товарищей арбитров. И за болельщиков обидно, которые заслуживали победы. Но таким образом это происходит», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч».

Видео гола доступно на канале РПЛ в RuTube.