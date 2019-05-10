Тот случай, когда и без VAR никто ничего не понял.

Сутормин забил странный гол. Его отменили. А потом засчитали

«Оренбург» весной подсдулся, но его звёздочка Сутормин всё ещё в порядке — делает очередной шаг к переходу в топ-клуб. «Уралу» Алексей забил после цепочки рикошетов. Получил мяч и пробил над вратарём.

Сразу после — гол отменили. Арбитр поднял флажок. Но через несколько секунд главный арбитр всё-таки передумал и показал на центр. Футболисты «Урала» начали возмущаться.

Если внимательно пересмотреть эпизод, заподозрить офсайд можно было сразу в двух моментах. Боковой отреагировал лишь на второй, но главный судья решил, что мяч срезал защитник. А вот в первом случае по ощущениям — явный офсайд.

К слову, игру судил Алексей Еськов. В 2017-м по нему круто прошлись в Екатеринбурге. В их матче с «Зенитом» Еськов удалил трёх футболистов «Урала», чем вызвал шквал критики в свой адрес.

«Почему нас так?!» Правосудие по-еськовски: 3 красные «Уралу» Выдающееся судейство Алексея Еськова на «Крестовском»: разбираем его ошибки и выслушиваем мнения.

Ждём комментариев Александра Егорова.