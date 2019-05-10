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Алексей Сутормин забил гол «Уралу», видео

Алексей Сутормин забил гол «Уралу»
Максим Ерёмин
Фото: fcorenburg.ru
Сутормин забил странный гол. Его отменили. А потом засчитали
Тот случай, когда и без VAR никто ничего не понял.
Футбол / РПЛ

«Оренбург» весной подсдулся, но его звёздочка Сутормин всё ещё в порядке — делает очередной шаг к переходу в топ-клуб. «Уралу» Алексей забил после цепочки рикошетов. Получил мяч и пробил над вратарём.

Сразу после — гол отменили. Арбитр поднял флажок. Но через несколько секунд главный арбитр всё-таки передумал и показал на центр. Футболисты «Урала» начали возмущаться.

Если внимательно пересмотреть эпизод, заподозрить офсайд можно было сразу в двух моментах. Боковой отреагировал лишь на второй, но главный судья решил, что мяч срезал защитник. А вот в первом случае по ощущениям — явный офсайд.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
10 мая 2019, пятница. 11:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 – Ойеволе – 51 (автогол), 1:1 – Сутормин – 72, 2:1 – Галаджан – 87, 2:2 – Погребняк – 90+6

К слову, игру судил Алексей Еськов. В 2017-м по нему круто прошлись в Екатеринбурге. В их матче с «Зенитом» Еськов удалил трёх футболистов «Урала», чем вызвал шквал критики в свой адрес.

«Почему нас так?!» Правосудие по-еськовски: 3 красные «Уралу»
Выдающееся судейство Алексея Еськова на «Крестовском»: разбираем его ошибки и выслушиваем мнения.

Ждём комментариев Александра Егорова.

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