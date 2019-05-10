Сутормин забил странный гол. Его отменили. А потом засчитали

«Оренбург» весной подсдулся, но его звёздочка Сутормин всё ещё в порядке — делает очередной шаг к переходу в топ-клуб. «Уралу» Алексей забил после цепочки рикошетов. Получил мяч и пробил над вратарём.
Сразу после — гол отменили. Арбитр поднял флажок. Но через несколько секунд главный арбитр всё-таки передумал и показал на центр. Футболисты «Урала» начали возмущаться.
Если внимательно пересмотреть эпизод, заподозрить офсайд можно было сразу в двух моментах. Боковой отреагировал лишь на второй, но главный судья решил, что мяч срезал защитник. А вот в первом случае по ощущениям — явный офсайд.
К слову, игру судил Алексей Еськов. В 2017-м по нему круто прошлись в Екатеринбурге. В их матче с «Зенитом» Еськов удалил трёх футболистов «Урала», чем вызвал шквал критики в свой адрес.
Ждём комментариев Александра Егорова.