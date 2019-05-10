«Бенфика» согласовала с Фелишем условия нового контракта

«Бенфика» согласовала новый контракт с нападающим Жоау Фелишем, который является трансферной целью целого ряда европейских топ-клубов, сообщает A Bola.



По информации издания, стороны пришли к соглашению, и по условиям нового контракта 19-летний футболист станет зарабатывать € 2,5 млн за сезон. Таким образом, форвард станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в лиссабонском клубе. Примерно ту же сумму получает нападающий Жонас.



Ранее в СМИ сообщалось, что в контракте Фелиша прописаны отступные в размере € 120 млн, которые руководство «Бенфики» хотело бы увеличить до € 200 млн. Интерес к игроку проявляют «Ювентус», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Реал».



В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 24 матчах португальской Примейры, в которых отметился 13 голами.

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