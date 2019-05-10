Хохлов: создали предостаточно моментов, но чтобы побеждать, нужно забивать голы

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал прошедший матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Командам так и не удалось открыть счёт и встреча в итоге завершилась нулевой ничьей.



«Тяжёлая игра, как мы и ожидали, понимали, что «Ростов» умеет обороняться количественно и качественно. Готовились к этому. Создали предостаточно моментов, но чтобы побеждать, нужно забивать голы. Это у нас, к сожалению, не получилось», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

После этого матча в активе бело-голубых теперь 31 очко, и с этим показателем они по-прежнему занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 13-е место. У подопечных Валерия Карпина теперь 38 баллов, и они смогли обойти в таблице «Оренбург», поднявшись на седьмую позицию.