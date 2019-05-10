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Шуньич: не помню, чтобы у «Ростова» были моменты. Лучший игрок матча — Песьяков

Шуньич: не помню, чтобы у «Ростова» были моменты. Лучший игрок матча — Песьяков
Футбол / РПЛ

Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич поделился мыслями об исходе матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоялся сегодня, 10 мая, на стадионе «Арена Химки» (0:0).

«По качеству это была одна из лучших наших игр. Я вообще не помню, чтобы у соперника были моменты. Мы старались, прессинговали, но не смогли забить. Проблемы с реализацией? Сами не можем понять, почему никак не можем забить. Это больше психологический момент. Видимо, нами овладевает страх во время опасных моментов.

Песьяков у них сыграл очень хорошо. Выручал всё время. Думаю, он лучший игрок встречи сегодня», — передаёт слова Шуньича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Динамо» (31) – 12-е.

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