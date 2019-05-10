«Фулхэм» утвердил Паркера главным тренером

«Фулхэм» на официальном сайте сообщил, что утвердил Скотта Паркера на посту главного тренера. Ранее 38-летний специалист исполнял обязанности наставника команды.

Паркер возглавил «Фулхэм» в конце февраля 2019 года после увольнения Клаудио Раньери, который работал в клубе с середины прошлого ноября.

Скотт — бывший игрок «дачников». Полузащитник защищал цвета лондонской команды с 2013 по 2017 год.

«Фулхэм», набрав 26 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий сезон клуб проведёт в Чемпионшипе.

В последнем, 38-м туре нынешнего сезона английского первенства «Фулхэм» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» 12 мая и начнётся в 17:00 мск.