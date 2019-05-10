Подберёзкин: удаление? Честное слово, не знал, что у меня была жёлтая карточка

Полузащитник казанского «Рубина» Вячеслав Подберёзкин дал комментарий после поражения со счётом 0:4 в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Удаление? Честное слово, я не знал, что у меня была жёлтая карточка в первом тайме. Так бы я не фолил. Пенальти — плохое начало матча, дальше было уже тяжело отыграться, хотя были моменты и подходы.

Мы стараемся показывать хорошую игру. Все соперники сильные, сейчас борются за места, и каждый матч для нас важный. Хорошо сыграли со «Спартаком», но такое бывает — надо сделать работу над ошибками и идти дальше. Переходные матчи? Надеемся, такого не случится, настраиваемся на победу в оставшихся матчах.

Согласен ли с пенальти? Надо повтор посмотреть. Мне показалось, что была просто борьба. Может, локтем задел, не знаю», — передаёт слова Подберёзкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.