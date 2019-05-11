Адиев: думаю, покину пост главного тренера «Анжи» по окончании сезона

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что, скорее всего, покинет свой пост по окончании сезона. Ранее специалист подавал в отставку, но руководство клуба её не приняло.



«Думаю, я покину пост главного тренера „Анжи“ по окончании сезона», — приводит слова Адиева «РИА Новости».



10 мая «Анжи» потерпел поражение со счётом 0:1 в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Махачкалинцы потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ. Следующий сезон клуб проведёт в Футбольной национальной лиге.

По информации «Чемпионата», Адиев летом с большой долей вероятности возглавит «Ахмат» в случае ухода из грозненской команды Рашида Рахимова.