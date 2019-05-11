Тер Штеген: сезон ещё не закончился

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген призвал болельщиков поддержать каталонскую команду в тяжёлый момент.



«Прошу прощения, что долго не писал. Я должен был освободить свой разум после последнего матча, прежде чем анализировать произошедшее, и я до сих пор об этом думаю. После игры я получил множество сообщений и хочу поблагодарить вас за ободряющие слова, сочувствие и уважение. Вы все удивительны! Поддержка помогает нам идти вперёд. Сезон ещё не закончился, впереди ещё один трофей, за который мы хотим побороться. Вместе мы сможем это сделать! В воскресенье — последняя игра сезона на „Камп Ноу“, и я с нетерпением жду встречи с вами. Вперёд, „Барселона“!» — написал тер Штеген на своей странице в «Инстаграме».