«Интер» согласовал с Конте трёхлетний контракт и первый трансфер

Антонио Конте станет новым главным тренером «Интера», сообщает Tuttosport.

По информации источника, 49-летний специалист уже согласовал с «нерадзурри» условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано сроком на 3 года. Также стороны достигли договорённости по первому трансферу наставника на «Джузеппе Меацца». Клуб обязуется приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Напомним, последним клубом Конте был «Челси». На «Стэмфорд Бридж» тренер пришёл летом 2016 года. В первый же сезон выиграл с командой чемпионат Англии. Однако уже через год специалист был уволен. Итальянец хотел заполучить Лукаку в «Челси», когда тот ещё выступал за «Эвертон». Однако игрок сделал выбор в пользу «Манчестер Юнайтед».