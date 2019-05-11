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Хавбек «Карабаха» Гараев: как армянину Мхитаряну тут делать нечего

Хавбек «Карабаха» Гараев: как армянину Мхитаряну тут делать нечего
Футбол / Лига Европы

Полузащитник азербайджанского «Карабаха» Гара Гараев отметил, что хавбеку лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну следует приехать на финал Лиги Европы с «Челси» в Баку как спортсмену, но не как армянину.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мхитарян может пропустить финальный матч Лиги Европы по политическим причинам. Напомним, что Азербайджан и Армения на протяжении длительного времени находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

«Я не против того, чтобы он приехал сюда, но пусть приезжает как спортсмен. Как армянину ему тут делать нечего. А как спортсмену – пусть приедет на финал», — приводит слова Гараева Azerisport.

Ранее Мхитарян уже дважды пропустил по этой причине еврокубковые матчи с азербайджанскими клубами.

В Азербайджане заверили, что у Мхитаряна не будет проблем со въездом в страну
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