Лукашенко рассказал, когда Беларусь будет готова претендовать на ЧЕ по футболу

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что уже через 2 года страна будет готова принять чемпионат Европы по футболу.

«Чтобы проводить чемпионат Европы по футболу, у нас есть один минус — нет ещё одного национального стадиона. Во время последнего визита в Китайскую Народную Республику мой настоящий друг Председатель КНР Си Цзиньпин презентовал всему белорусскому народу два огромных спортивных объекта. Очень дорогостоящих. Это плавательный бассейн мирового уровня. У нас их хватает, но такого уровня, чтобы проводить чемпионаты мира и этапы Кубка мира по водным видам спорта, не было. Как в Казани, например. Вот такого типа Китай нам построит за свой счёт — это будет подарок.

И Национальный футбольный стадион. Но я просил главу правительства Китая, чтобы он построил арену с китайским колоритом, чтобы вы и ваши дети приходили и понимали, что это подарок китайского народа белорусскому. В ближайшие два года мы это сделаем. И тогда можем замахнуться на что угодно", — приводит слова Лукашенко «Беларусь сегодня».