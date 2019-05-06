Матч квалификации Евро-2020 Россия — Казахстан состоится в Калининграде

Матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде 9 сентября. Об этом сообщает «твиттер» российской национальной команды.

Встреча состоится на стадионе «Калининград», который был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира—2018.

Напомним, что Россия и Казахстан выступают в группе I. После двух туров Россия, набрав 3 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (3) — на третьем месте.

Российская и казахстанская сборные уже встречались в нынешнем отборочном турнире. В матче 2-го тура, который состоялся в Нур-Султане, россияне одержали уверенную победу со счётом 4:0. Дублем отметился Денис Черышев. Также гол забил Артём Дзюба, Абзал Бейсебеков отметился автоголом.